24 dönümlük botanik meydan

Kağıthane'de 24 bin metrekarelik botanik bahçe meydan inşa ediliyor. Meydan 5 bin metrekaresi yeşil alan ve 19 bin metrekaresi de araç ve yürüyüş yolu, dinlenme ve gezi alanlarından oluşuyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in 2019 Yerel Seçimi öncesi sözünü verdiği 53 projeden biri olan Kağıthane Meydanı'nın ilk etabı, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı.Merkez Mahallesi Meydanı'nda ikinci etap çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Kağıthane Meydanı, binlerce farklı türde ağaç ve bitki çeşidi, süs havuzu ve su düzenekleri, gezi ve dinlenme alanları, kitap kafesi, geniş yaya kaldırımları ve yürüyüş yolları ile dikkat çekiyor. Başkan Mevlüt Öztekin meydandaki çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Öztekin, "Tarihi Kağıthane Treni, Hasbahçe, Sadabad ve Kağıthane Deresi'ndeki sandallar ile meydan bir bütün oluşturacak. Burası tarihte olduğu gibi yine dinlence, kültür ve sanat mekanı haline gelecek" diye konuştu.Kağıthane'de ayrıca, 'Yeşil Koridor' çalışmaları da başladı. Merkez Mahallesi'nde yapılmaya başlanan 'Yeşil Koridor' ile İstanbullular tarihi Sadabad bölgesini bisikletle gezerken hem tarihi güzellikleri yerinde görecek hem de farklı türde yüzlerce ağacın arasında doğayla iç içe zaman geçirecek. Başkan Öztekin projeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Cendere Vadisi üzerinde 5 kilometre uzunluğunda bisiklet ve yürüyüş yollarının, spor alanlarının, dinlence yerlerinin olduğu yere farklı türde yüzlerce ağaç ve binlerce bitki dikimi yapacağız. Proje önümüzdeki 2 ay içerisinde hayata geçecek. Aileler burada dilediği gibi hoşça vakit geçirecekler." Tarihte bilinen adıyla Sadabad bölgesinde yapılacak Bisiklet Yolu ve Yeşil Koridor ile Sadabad Camii, Saray Çamaşırhanesi, El Yapımı Kağıt Atölyesi, dere sandalları, nişantaşları, antik dönemin izlerini taşıyan açık hava müzesi, Sadabad Su Sarnıcı, Hasbahçe, Kağıthane Meydanı, Daye Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi hem bisikletle hem de yaya olarak gezilerek görülebilecek.