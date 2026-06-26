24 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

24-25 Haziran 2026 tarihlerinde Antakya-İskenderun yolu üzerinde yapılan takip neticesinde durdurulan 3 araçta gerçekleştirilen aramalarda, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 24 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 300 bin TL idari para cezası uygulanırken, araçlar da trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör