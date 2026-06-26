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Giriş Tarihi: 26.06.2026 18:12

24 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

Hatay'da göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 24 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör oldukları belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza atıldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
24 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
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24-25 Haziran 2026 tarihlerinde Antakya-İskenderun yolu üzerinde yapılan takip neticesinde durdurulan 3 araçta gerçekleştirilen aramalarda, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmadığı belirlenen 24 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan araç sürücülerine trafik kural ihlalleri nedeniyle toplam 300 bin TL idari para cezası uygulanırken, araçlar da trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#HATAY

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24 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
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