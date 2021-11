24 Kasım Öğretmenler Günü Trabzon’da çeşitli etkinliklerle kutlandı

Törende konuşan Trabzon Valisi Ustaoğlu, "Öncelikle ülkemizin geçmişten aldığı hızla geleceğe giden aydınlık yolunda önemli ve büyük bir görev üstlenen tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmenlik; sorumluluğu ağır, fedakârlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleğidir. Eğitimin temel gayesi, taze dimağları; evrensel değerlerin ışığında, üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Kültürün ve medeniyetin temelini eğitim öğretim oluşturur. Onun yapıcısı da öğretmendir. Kültür ve medeniyet seviyesini yükseltmiş milletlerin en temel ölçüsü öğretmene ve eğitime verdiği değer ile anlaşılmaktadır. Yarınların daha aydınlık olması, muasır medeniyetin üstüne çıkma hızımız eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır. Tarihin her döneminde öğretmenlerine en üstün değeri veren bir medeniyetin mensupları olarak bizler de bu mukaddes mesleğin saygınlığının korunması için gayret göstermekteyiz. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde, bireylerin sosyalleşerek toplumsal hayata hazırlanmasında ve ülkenin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin sorumluluğu büyüktür. Bu anlamlı günde, yaşadığımız bu zorlu süreç içinde milletimizin geleceği olan nesillerimizi eğiten, yetiştiren değerli öğretmenlerimizin ne kadar kutsal bir görev icra ettiklerini bir kez daha anlıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır." ifadesi ise Türk Milleti'nin, öğretmenlerin ışığında yürüyen büyük bir millet olduğunu göstermektedir. Bu yürüyüşte vatanını, milletini, devletini ve bayrağını seven şuurlu nesiller yetiştiren öğretmenlere her zaman minnettarlığımızı göstereceğiz. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Başöğretmen M. Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında başarılar diliyorum. Fedakârca çalışan tüm öğretmenlerimize göstermiş oldukları bu azim ve başarılarından dolayı da ayrıca saygı ve şükranlarımı arz ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.



Programın sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen anı yazma yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri Vali Ustaoğlu tarafından verilirken, meslekte hizmet yılını emekli olan öğretmenlere ise hizmet şeref belgelerini verilerek tören sona erdi.