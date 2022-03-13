İstanbul Emniyeti; karla ve buzlanmayla mücadelede yolların açılmasıyla ilgili çalışmalarını ve tedbirlerini aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının artmasıyla birlikte İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri ve 39 ilçede görev yapan polisler; zor anlar yaşayan araç sürücülerinin yardımınına koştu.

24 saat mesai yapıyorlar...Yollarda kalan sürücülerin kurtarıcısı oldular | Video

Polisler; soğuk hava, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda kalan araçların sürücülerine yardım etti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda kalan araç sürücülerinin adeta kurtarıcısı olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri'nin yollarda kalan araçları karlardan iterek kurtardıkları anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.