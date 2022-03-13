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Giriş Tarihi: 13.3.2022 00:15 Son Güncelleme: 13.3.2022 00:49

24 saat mesai yapıyorlar...Yollarda kalan sürücülerin kurtarıcısı oldular

EMİR SOMER EMİR SOMER
24 saat mesai yapıyorlar...Yollarda kalan sürücülerin kurtarıcısı oldular

İstanbul Emniyeti, kar yağışının yeniden yoğunlaşmasıyla birlikte mesaisine hız verdi. Özellikle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri ve 39 ilçenin emniyet müdürlüklerinde görev yapan polisler; yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda kalan araç sürücülerinin adeta kurtarıcısı oldu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri’nin yollarda kalan araçları karlardan kurtardıkları anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti; karla ve buzlanmayla mücadelede yolların açılmasıyla ilgili çalışmalarını ve tedbirlerini aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının artmasıyla birlikte İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri ve 39 ilçede görev yapan polisler; zor anlar yaşayan araç sürücülerinin yardımınına koştu.

24 saat mesai yapıyorlar...Yollarda kalan sürücülerin kurtarıcısı oldular | Video

Polisler; soğuk hava, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda kalan araçların sürücülerine yardım etti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollarda kalan araç sürücülerinin adeta kurtarıcısı olan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri'nin yollarda kalan araçları karlardan iterek kurtardıkları anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

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24 saat mesai yapıyorlar...Yollarda kalan sürücülerin kurtarıcısı oldular
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