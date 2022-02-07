24 saatte 8 cinayet

“Mutlu şehir” denilen Sinop’ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Şanlıurfa’da 4, Hakkâri ve Adana’da birer kişi cinayete kurban gitti
Türkiye, art arda gelen cinayet haberleriyle sarsıldı. "Mutlu şehir" denilen Sinop'ta, kavgalı iki grubun barışma yemeğinde kan aktı. Silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Boyabat'ta, bir süre önce alkollü bir mekânda kavga eden taraflar, barışmak için Panayır mevkiinde bir araya geldi. Buluşma sırasında, bir anda silahlar çekildi ve açılan ateş sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Ç. ve C.E. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı olan köy korucusu İzzet D., kız kardeşi Aysel Yaşar (41) ve eniştesi İbrahim Yaşar (46) ile tartıştı.
KIZ KARDEŞİNE ACIMADI
Tartışmanın büyümesi üzerine İzzet D., Aysel Yaşar ve İbrahim Yaşar'ı silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Yaşar çifti tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakkari'de rehabilitasyon merkezi sahibi iki aile arasında çıkan kavgada Hikmet Demir öldü, 6 kişi yaralandı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, Kaya Erkara (37), otomobiliyle evinin otoparkına girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Motosikletli saldırganın 20 el ateş açtığı otomobilde Kaya Erkara, olay yerinde hayatını kaybetti, bacağına isabet eden kurşunla yaralanan 9 yaşındaki kızı ise hastanede teravi altına alındı.
KAN DAVASINA İKİ KURBAN
Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda içinde İbrahim Kızılok (30) ve Murat Yılmaz'ın (50) bulunduğu araca uzun namlulu silahla ateş açıldı. İbrahim Kızılok ve Murat Yılmaz öldü. Olayın 5 yıl önce, Siverek'te V.U. adlı bir kişinin hayatını kaybettiği cinayet ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.
İlhan DEMİRCİOĞLU- Mehmet YILDIRIM - AhmetKAVAK - Ömer ÇETİN / SABAH