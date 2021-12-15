24 ülke gezen Faslı gezgin Mardin’de

"Ben bir maceracı, kaşif ve belgesel yapımcısıyım. Geçenlerde 24 Afrika ülkesinde 4 yıllık bir yolculuğu bitirdim. Bu deneyim hakkında bir belgesel film yaptım ve adı 'Afrika ve Ben'. Güney Afrika´dan Fas'a, oradan da İstanbul´a uçtum. Dünyadaki bu Covid kısıtlamaları nedeniyle, bu yeni seyahat yaşam tarzına ve kısıtlamalarına uyum sağlamak zorunda kaldım ve bu yüzden seyahat şeklimi değiştirmeye karar verdim."