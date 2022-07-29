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Giriş Tarihi: 29.7.2022 08:51 Son Güncelleme: 29.7.2022 08:54

24 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınmıştı… 23’ü tutuklandı

İstanbul Üsküdar’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anları ve uyuşturucu satıcılarının yakalandığı anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
24 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınmıştı… 23’ü tutuklandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Üsküdar İlçesi'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon anları ve uyuşturucu satıcılarının yakalandığı anlar polis kameralarına yansıdı. 24 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 24 uyuşturucu satıcısından 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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24 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınmıştı… 23’ü tutuklandı
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