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Giriş Tarihi: 11.8.2024 14:34 Son Güncelleme: 11.8.2024 14:42

24 yaşında hayata veda etti: 25 günlük yaşam savaşı sonuçsuz kaldı

Kocaeli Kartepe ilçesinde kurulu bulunan bir fabrikada çalışan Nurullah Uyanık, yeni aldığı motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede 25 gün sonra vefat etti.

ABBAS ÇAKAR
24 yaşında hayata veda etti: 25 günlük yaşam savaşı sonuçsuz kaldı

Kaza, İzmit Kuruçeşme Şirintepe'de meydana geldi. 24 yaşındaki Uyanık, motosikletiyle seyir halindeyken, karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç adam ağır yaralandı.

Acil olarak hastaneye kaldırılan Nurullah Uyanık, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 25 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Uyanık, ne yazık ki bu mücadeleyi kaybetti. Merhumun cenazesi, Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Edebali Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

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24 yaşında hayata veda etti: 25 günlük yaşam savaşı sonuçsuz kaldı
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