24 yaşındaki Egemen evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Eşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde oturan 24 yaşındaki Egemen Emir Orhan evinde ölü bulundu. Edinilen bilgi ve iddialara göre; bir eczanede çalışan Egemen Emir Orhan, dün işine gitmedi. Orhan'ı merak eden iş arkadaşları dün akşam iftar saatine yakın onu merak ederek evine gitti. Ancak Egemen Emir Orhan'ın kapıyı açmaması üzerine durum polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin girdiği evde talihsiz gencin cansız bedeni bulundu.

Vücudunda kesici delici herhangi bir yarası olmadığı öğrenilen talihsiz gencin kesin ölüm sebebi ise henüz netlik kazanmadı. Olay yerindeki incelemenin ardından Egemen Emir Orhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. 24 yaşında yaşama veda eden Egemen Emir Orhan'ın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu netleşecek. Egemen Emir Orhan'ın vücut geliştirmek için spor yaptığı da öğrenildi. Egemen Emir Orhan, bugün Eski Eşme Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eşme Mezarlığında toprağa verilecek. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.