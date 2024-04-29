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Giriş Tarihi: 29.4.2024 11:09

24 yaşındaki Zeliha Güneş'in acı sonu: Kamyonetin altında kalarak can verdi!

Çanakkale'de üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Zeliha Güneş, bisikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA
24 yaşındaki Zeliha Güneş’in acı sonu: Kamyonetin altında kalarak can verdi!

Kaza, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde gerçekleşti. Bisikletiyle seyir halindeki Zeliha Güneş'e, Kocadere köyü yakınlarında 65 yaşındaki S.Ç yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada ağır yaralanan Zeliha Güneş, ambulansla Eceabat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Zeliha Güneş, hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü S.Ç., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öten yandan ÇOMÜ Rektörlüğünden yayımlanan taziye mesajında, "Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

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24 yaşındaki Zeliha Güneş'in acı sonu: Kamyonetin altında kalarak can verdi!
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