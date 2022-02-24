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Giriş Tarihi: 25.2.2022

24 yıl sonra gelen evlilik teklifi

ABBAS ÇAKAR
24 yıl sonra gelen evlilik teklifi
Kocaeli Gebze'de oturan Ufuk Kavran, 4 kızının annesi, 24 yıllık eşiyle görücü usulüyle evlendikleri için evlilik teklifi yapmadı. Kavran (44) çevrelerindeki herkesin evlenme teklifi yaptığını gördükçe hüzünlendi. "Mutluluğumuzda hiçbir şey eksik kalmasın" diyen Ufuk Kavran, kızları ile birlik sürpriz bir organizasyon yaptı. Evlendikleri 21 Şubat günü için bir kafeyde, 24 yıl sonra, eşine evlenme teklif etti. Nurcan Kavran, "Gerçekten özel bir yıl dönümü oldu. 24 yıl sonra ben de evlenme teklifi aldım. Bizim de anlatacak ve asla unutamayacak bir evlenme teklifi hikâyemiz oldu" dedi.

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24 yıl sonra gelen evlilik teklifi
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