Haberler Yaşam Haberleri 24 yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Giriş Tarihi: 4.2.2022 16:01

24 yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA
24 yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Sinop'ta, hakkında 24 yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucunda "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 9 ay 7 gün, "birden fazla kişiyi tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "basit yaralama" suçundan da 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 24 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (40), kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.

Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP’li Oya Ersoy kandil gecesi haddini aştı! TBMM'de İslam'a hakaret
Koronavirüs aşılarından sonra ilaç da güçlü bir silah oldu!
Son dakika haberi | Türkiye'nin yeni nüfusu ne kadar oldu? TÜİK 2021 nüfus rakamlarını açıkladı
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi
Ahmet Demiray Almanya'da sağlık hizmeti alamadı Türkiye'ye getirildi! "Allah devletimize güç kuvvet versin"
Samsun'da bir grup Atatürk heykeli etrafında döndü
YASİN SURESİ OKUNUŞU, Yasin Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirini yalanladı; CHP karıştı!
Son dakika: Kur korumalı mevduata katılım 290 milyar TL'ye yükseldi
CHP'de yeni skandal! Şehidin fotoğrafını paylaşıp 'barışamadık, yaşatamadık' dedi!
ARKADAŞINA GÖNDER
24 yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA