24 yıldan fazla hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerce yapılan fiziki takip sonucunda "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 9 ay 7 gün, "birden fazla kişiyi tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "basit yaralama" suçundan da 4 ay 15 gün olmak üzere toplam 24 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (40), kent merkezinde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.