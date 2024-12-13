24 yıldır oğlunun yolunu bekliyor

24 Yıl önce Ardahan ilinde vatanı görevini yaparken 11 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu ayağında sorun yaşayan Sefa Turgut askeri hastanede ameliyat sonrası hava değişimi için Rize'ye gelmişti. Anne Emine Turgut 24 yıldır evlat hasreti çektiğini söyleyerek, "Oğlum ameliyat sonrası hava değişimi için geldi. İzni bitince 25 kişilik otobüs ile dönüş yoluna girdi ve birliğine dönmeye gitti. Aradan 10 gün geçti komutanı aradı ve Sefa'nın izin gününü geçirdiğini söyledi.

"PKK MI KAÇIRDI?"

Oğlunun PKK tarafından kaçırılmış olabileceğini düşündüğünü söyleyen Emine Turgut, "Oğlum benden bu kadar uzun süre ayrı kalmazdı. Babası 8 yıl önce öldü. Oğlumu nüfustan silmiyorlar. 24 yıldır oğlumdan haber alamadım, bir gün bir yerden çıkmasını bekliyorum" dedi.

"ASKERLİĞİ SEVİYORDU"

Emine Turgut oğlu Sefa'nın 11 yaşında geçirdiği kaza sonrası ayağında ağrılar oluşmasına rağmen askerlik yapmak için can attığını belirterek, "Şubeye gittiğinde istekli olduğunu gören komutan, oğlumun işlemlerini hemen yaptı, oğlum vatanı görevi çok seviyordu, askerden kaçmazdı, başına bir hal geldi, bir gün dönmesini bekliyorum" dedi.