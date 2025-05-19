240 km hızla sosyal medyada yayın

İstanbul Fatih'te 15 Mayıs'ta motosikletiyle giderken taksiye arkadan çarpıp hayatını kaybeden Sinan Delek'in, motosikletiyle tek tekerlek gittiği ve hızının 240 kilometreye çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.Fatih Aksaray Mahallesi Kennedy Caddesi üzerinde Perşembe günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle yaşandı. Sinan Delek idaresindeki 56 ABB 529 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen İmam Akgün'ün kullandığı 34 TIG 91 plakalı taksiye arkadan çarptı.Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Delek, kaldırıldığı Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sırasında otobüs durağında bekleyen E.Y. ise motosikletten kopan parçaların isabet etmesi sonucu bacağından yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Sinan Delek'in, motosikletiyle tek tekerlek gittiği ve hızının saatte 240 kilometreye çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Diğer yandan Delek'in, sosyal medya profilinde 'Cenaze Hizmetleri ve Mezarlık' yazısı yazdığı görüldü.