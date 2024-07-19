24Erzincanspor kulüp başkanı Akyürek’in avukat kızı kazada hayatını kaybetti

Kaza, bugün saat 17. 30 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Altköy mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ezgi Başak Akyürek Okul (32) idaresindeki 16 BJP 288 plakalı otomobil Refahiye ilçesinden Sivas istikametine seyir halindeyken aynı istikametteki Engin Y., yönetimindeki 25 ACA 399 plakalı çekici ve buna bağlı 25 HA 540 plakalı yarı römorka arkadan çarptı.