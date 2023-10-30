Haberler Yaşam Haberleri 25 Ağustos 2010'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir uçaktaki yolcular hangi sebepten uçağın önüne doğru koşmuştur ve dengesi bozulup düşen uçaktaki bir kişi yaralanmış, 20 kişi ölmüştür?
Giriş Tarihi: 30.10.2023 00:04 Son Güncelleme: 30.10.2023 00:04

25 Ağustos 2010'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir uçaktaki yolcular hangi sebepten uçağın önüne doğru koşmuştur ve dengesi bozulup düşen uçaktaki bir kişi yaralanmış, 20 kişi ölmüştür?

ATV’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ekrandaki yerini aldı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmada 5 Milyon Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmak isteyen yarışmacılar doğru seçeneği bilmeye çalıştı. Öte yandan az önce Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen 25 Ağustos 2010'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir uçaktaki yolcular hangi sebepten uçağın önüne doğru koşmuştur ve dengesi bozulup düşen uçaktaki bir kişi yaralanmış, 20 kişi ölmüştür? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte az önce sorulan soru ve cevabı.

25 Ağustos 2010’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir uçaktaki yolcular hangi sebepten uçağın önüne doğru koşmuştur ve dengesi bozulup düşen uçaktaki bir kişi yaralanmış, 20 kişi ölmüştür?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında katılmaya hak kazanan yarışmacılar 5 Milyon Türk Lirası para ödülü hedefiyle soruları yanıtladı. Kenan İmirzalıoğlu tarafından az önce sorulan 25 Ağustos 2010'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir uçaktaki yolcular hangi sebepten uçağın önüne doğru koşmuştur ve dengesi bozulup düşen uçaktaki bir kişi yaralanmış, 20 kişi ölmüştür? sorusunun cevabı ise merak edilerek yoğun şekilde araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 EKİM 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;

SORU: 25 Ağustos 2010'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir uçaktaki yolcular hangi sebepten uçağın önüne doğru koşmuştur ve dengesi bozulup düşen uçaktaki bir kişi yaralanmış, 20 kişi ölmüştür?

SEÇENEKLER

A- Milli takımın gol atmasına sevinmek
B- Bavuldan çıkan timsahdan kaçmak (CEVAP)
C- Yankesicilik yapan hırsızı kovalamak
D- Pilota doğum günü sürprizi yapmak

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25 Ağustos 2010'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir uçaktaki yolcular hangi sebepten uçağın önüne doğru koşmuştur ve dengesi bozulup düşen uçaktaki bir kişi yaralanmış, 20 kişi ölmüştür?
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