2.5 ay sonra Ahmet’e acı veda

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında geçtiğimiz çarşamba günü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından su yüzeyinde erkek cesedi bulundu. Sudan çıkartılan cesedin üst aramasında çakmak çıktı. Bu çakmağın, 15 Şubat 2024 günü, 6 mürettebatı ile batan 'BATUHAN A' gemisinde görev yapan kayıp 2 mürettebattan, Ahmet Atav'a ait olabileceği bilgisine ulaşıldı. Bozulan ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada alınan DNA örneği, kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın ailelerinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. Yapılan testlerin ardından cesedin Ahmet Atav'a ait olduğu belirlendi. Ahmet Atav'ın cenazesi dün, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hacı Tevfik Camii'ne getirildi. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Taziyeleri kabul eden Atav'ın ailesi gözyaşlarını tutamadı. Atav, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Bu arada, 6 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp olan başmühendismakinist Murat Çalışkan'ı arama çalışmaları sürdürülüyor.