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Giriş Tarihi: 24.6.2023 09:44 Son Güncelleme: 24.6.2023 11:47

2,5 aylık Köpük'ü kulaklıklığını kopardı diye katletti

Kırklareli'nde geçtiğimiz Nisan ayında 2.5 aylık 'Köpük' isimli köpeği öldüren Fatih B. (25) ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Üvey annesi ile tartıştığı için sinirli ve psikolojisinin bozuk olduğunu iddia eden Fatih B.'nin minik köpeği cep telefonunun kulaklık kablolarını kopardığı için sinirlenip öldürdüğü ortaya çıktı. Savcılık alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğini blirterek Fatih B, hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
2,5 aylık Köpük’ü kulaklıklığını kopardı diye katletti

Kırklareli Karamur Caddesi'nde bulunan Coştur İş Hanı'nda iş yerini açmak için gelen Tufan Süngü, sahiplendiği 2,5 aylık köpeğini ölü buldu. Kamera kayıtlarını inceleyen Tufan S, akşam saatlerinde iş hanında bulunan bir derneğin üyesi Fatih B'nin (26) köpeğini alarak götürdüğünü ve işkence yaparak öldürdüğünü gördü. Süngü karakola giderek şikâyetçi olurken, gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Fatih B, sulh ceza hâkimliğince hayvan barınağında haftada 2 gün bir saatten az olmamak kaydıyla hayvanlarla ilgilenmesini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'O ANDA KÖPEK GİBİ GÖRMEDİM'

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fatih B. hakkında 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Süngü iddianamedeki ifadesinde, kamera görüntülerini izlediğinde iş hanı içerisindeki bir derneğe gelen Fatih B'nin köpeğini dakikalarca dövdüğünü, eziyet ettiğini ve sonunda öldürdüğünü, ölüsünü de elinde taşıdığını gördüğünü söyledi. Fatih B'yi bularak neden yaptığını sorduğunu kaydeden Süngü, ruhsal sıkıntılarının olduğunu, köpeğin de o anda kendisine köpek gibi gelmediğini, bu sebeple köpeği dövüp öldürdüğünü söylediğini ifade etti.



'KABLOLARI KOPARDI'

Fatih B. ise ifadesinde, psikolojisi bozulduğu için üvey annesinin kullandığı haplardan içtiğini, iş hanına gittiğini, buradaki çay ocağında yavru köpek gördüğünü, yönetim kurulunda bulunduğu Müzisyenler Derneği odasına bu köpekle birlikte çıktığını anlattı. Üvey annesi ile konuştuklarını aralarının bozuk olduğunu ifade eden Fatih B. "Sürekli tartıştık. Köpek bu sırada telefonuna bağlı olan kulaklıkla ve şarj aletiyle oynayıp kabloları kopardı. Bir anlık sinirle köpeğe birkaç kez tekme attım. Köpek sürüklendi, kontrol ettim, kendine getirmek için kuyruğundan tutup salladım ve birkaç kez elimle vurdum. Köpeğin kendisine gelmediğini, öldüğünü düşünüp iş hanının alt katına bırakıp derneğe çıktım. Kullanmış olduğum ilaç ve üvey annemle tartışmam nedeniyle kendimde değilim, pişmanım" dedi.



SAVCILIK ALT SINIRDAN UZAKLAŞILMASINI TALEP ETTİ

İddianamede, Fatih B'nin şüpheli Köpük adlı yavru köpeği, eziyetle suretiyle öldürdüğü, olayda yavru köpeğin kaçma ve kendisini savunma durumunun da bulunmadığı gerekçesiyle hakkında ceza tayin edilirken mahkemece alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği kaydedildi. Psikolojinin bozuk olduğunu öne süren Fatih B'nin, Kırklareli Adli Tıp Kurumu Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapora göre cezai ehliyetinin olduğu aktarıldı.

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2,5 aylık Köpük'ü kulaklıklığını kopardı diye katletti
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