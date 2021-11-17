25 bin 101 vaka, 227 vefat

Türkiye'de dün test yapılan 356 bin 514 kişiden 25 bin 101'ine Kovid-19 tanısı konulurken, 227 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 727 bin 805 doza yükseldi. Son tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kapalı mekanlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı kalabalık ailelerin fertleri, dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır" dedi. ANKARA