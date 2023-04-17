Haberler Yaşam Haberleri 25 bin depremzede konteyner kentlerde
Giriş Tarihi: 18.4.2023

25 bin depremzede konteyner kentlerde

DHA
25 bin depremzede konteyner kentlerde
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerden Malatya'da barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 6 Şubat'ta yerle bir olan ve normalleşme çalışmalarının sürdüğü kentte, yaklaşık 25 bin depremzede 18 ayrı noktada oluşturulan konteyner kentlere yerleştirildi. 11 bin konteyner kurulumu yapılırken, yenilerinin kurulması için çalışmalar da sürüyor.
Depremin ilk gününden itibaren devletin her türlü yardımı yaptığını belirten depremzedeler, "Allah devletimizden razı olsun, konteynerlerimizde hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Üçlü fişimize kadar düşünülmüş" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil'den 7'li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...
Diyanet ile Şükür namazı adım adım kılınışı: Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, ne zaman kılınır?
Son dakika: ABD'den Türkiye için flaş F-16 kararı: Onay verildi...
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Bayram Müjdesi! Kentsel dönüşüme ivme katacak...
Akşener, 'Babacan karşı çıktı' deyip 'Masa' krizini hatırlattı: O teklife itiraz etti
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Tahliye edilen Kobani sanıkları firar etti: Kobani davasının 3 sanığının kaçtığı tespit edildi
Son dakika: Başkan Erdoğan: 650 bin konutu bitirmeden deprem bölgesinden ayrılmayacağız
İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
ARKADAŞINA GÖNDER
25 bin depremzede konteyner kentlerde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA