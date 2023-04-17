25 bin depremzede konteyner kentlerde

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğuillerden Malatya'dabarınma sorununu çözmekiçin başlatılan çalışmalartüm hızıyla devam ediyor.6 Şubat'ta yerle bir olan venormalleşme çalışmalarınınsürdüğü kentte, yaklaşık 25bin depremzede 18 ayrı noktadaoluşturulan konteynerkentlere yerleştirildi. 11 binkonteyner kurulumu yapılırken,yenilerinin kurulmasıiçin çalışmalar da sürüyor.Depremin ilk günündenitibaren devletin her türlüyardımı yaptığını belirtendepremzedeler, "Allah devletimizdenrazı olsun, konteynerlerimizdehiçbir eksiğimizbulunmuyor. Üçlüfişimize kadar düşünülmüş"dedi.