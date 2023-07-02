25 bin doları tedavi için gönderdim

İstanbul Bayrampaşa'daki bir AVM'de geçtiğimiz yıl ağustos ayında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Beşiktaş Çarşı grubunun tribün liderlerinden Seyit Subaşı cinayetiyle ilgili açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Subaşı'yı 7 el ateş ederek öldüren Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 sanığa 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Sanıklardan Çarşı grubu lideri Erhan K., Subaşı'yla aralarında husumet olduğunu, kendisine saldırı düzenlediğini ancak karşılık vermediğini iddia etti. Mahkeme ayrıca Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Cenk Sürmen'i "tanık" olarak dinledi.Sürmen, "Olaylarla ilgili bilgi sahibi değilim, Erhan ile Seyit arasında bir problem olup olmadığını da bilmiyorum" dedi. Seyit Subaşı'ya 25 bin dolar verdiğiyle ilgili ifadeler üzerine ise, "Furkan A.'nın beyanında geçirdiği üzere kimseye 25 bin dolar vermedim. Hatırladığım kadarıyla Seyit'in hesabına eşinin tedavisi için bir miktar para göndermiştim" diye konuştu. Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.