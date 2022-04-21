25 bin geyiği katledecekler

BİRLEŞİK Krallık'taki bir ulusal parkta, 25 bin geyik "yeniden yabanileştirme" çalışmaları için öldürülecek. İskoçya'daki Cairngorms Ulusal Parkı'nda yaşayan geyiklerle ilgili öneri, parkın 5 yıllık planının bir parçası. Parkta yapılacak yenileme planına göre, 56 bin 800'e ulaşan geyik sayısı 2030'a kadar yarıya indirilecek. Parkta, kilometrekare başına 5 ila 8 hayvan olması isteniyor. Geyiklerin fidanları yediği için ağaçlandırma çalışmalarının yapılamadığını belirten yetkililer, geyik sayısının azaltılmasıyla yeniden ağaçlandırma yapılacağını aıkladı. Ancak ulusal parkta çalışan çobanlar ve çiftçiler plana tepki gösteriyor. İskoçya'daki yabani geyik sayısının 1 milyona ve her yıl itlaf edilen hayvan sayısının yaklaşık 135 bine yükselmiş olabileceği düşünülüyor. DIŞ HABERLER