25 gündür aranıyordu cesedi bulundu

Zonguldak Mitatpaşa Mahallesi Şehit Volkan Çelik sokak üzerinde bulunan ormanlık alanda bir vatandaşın ağaca asılı halde bir erkek cesedi ile karşılaşmasının ardından yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, ağaca asılı bulunan erkek cesedinin yaklaşık 25 gündür kayıp olan Hüseyin Seyrek'e ait olduğunu belirlediler. Askerden yeni geldiği öğrenilen Hüseyin Seyrek'in 25 gün önce evden ayrıldığı ailesinin ulaşamadığı için kayıp ilanı verdiği öğrenildi.

Meydana gelen olayın ardından olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenilirken, 3 çocuktan ortancası olduğu öğrenilen Hüseyin Seyrek'in ailesi acı haber ile sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan ağaca asılı bulunan Hüseyin Seyrek'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.