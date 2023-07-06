25 gündür kayıptı: Halime’den güzel haber

Mutlu haberi duyan baba Soner Altay "Şükürler olsun 25 günün ardından kızımıza kavuştuk. Şu anda yanımızda değil ama en kısa sürede kavuşacağız. Bütün çalışmalarından dolayı yetkililere çok teşekkür ediyorum. Bu acıyı bize yaşatanların cezalarını adli makamlar verecektir. En büyük cezayı almalarını istiyorum. İnşallah en büyük cezayı alırlar ve başka insanların canlarını yakmazlar. Halime'ye de işlemlerinden sonra kavuşacağız" ifadelerini kullandı.