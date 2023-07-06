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Giriş Tarihi: 6.7.2023 11:06

25 gündür kayıptı: Halime'den güzel haber

Bursa'da 16 yaşındaki Halime Altay, eve gitmek için babasının yanından ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ekiplerin 25 gündür aradığı Halime'nin Tekirdağ'da bulunduğu açıklandı.

İHA
25 gündür kayıptı: Halime’den güzel haber

Olay, geçtiğimiz hafta Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. 20 metre ilerideki evine gitmek için babasının yanından ayrılan ve 25 gündür haber alınamayan Halime Altay Tekirdağ'da bulundu.

Mutlu haberi duyan baba Soner Altay "Şükürler olsun 25 günün ardından kızımıza kavuştuk. Şu anda yanımızda değil ama en kısa sürede kavuşacağız. Bütün çalışmalarından dolayı yetkililere çok teşekkür ediyorum. Bu acıyı bize yaşatanların cezalarını adli makamlar verecektir. En büyük cezayı almalarını istiyorum. İnşallah en büyük cezayı alırlar ve başka insanların canlarını yakmazlar. Halime'ye de işlemlerinden sonra kavuşacağız" ifadelerini kullandı.


Bursa'da kaybolduktan 25 gün sonra Tekirdağ'da bulunan Halime Altay, şu anda devlet koruması altında tutulurken, adli makamların uygun görmesinin ardından ailesine kavuşacak.

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25 gündür kayıptı: Halime'den güzel haber
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