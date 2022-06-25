Giriş Tarihi: 25.6.2022 08:35 Son Güncelleme: 25.6.2022 08:36

25 Haziran İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi: İstanbul elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile arıza sorgula! Son durum

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşanmaya devam ediyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgula ekranı ile öğrenilebiliyor. Birçok ilçede bugün kesintiler yaşanacak. Özellikle bakıldığında arıza ya da planlı kesintiler çok fazla olduğu görülüyor. Bugün için de AYEDAŞ ve BEDAŞ ile İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri açıklandı. Peki, 25 Haziran 2022 elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri yayımladı. Buna göre planlı veya plansız kesintiler yaşanacak. Vatandaş da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesini sorguluyor. Peki, 25 Haziran elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ ile sorgulama ekranı

BEDAŞ TELEFON NUMARASI Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.