25 Haziran İstanbul elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi: İstanbul elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ ile arıza sorgula! Son durum

BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri yayımladı. Buna göre planlı veya plansız kesintiler yaşanacak. Vatandaş da elektrikler ne zaman gelecek, elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesini sorguluyor. Peki, 25 Haziran elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ ile sorgulama ekranı
Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.
AVCILAR
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KÖROĞLU, LALE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 25/06/2022 09:00:00 - 25/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, 4. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, BAYRAK, BAŞAK, BUĞDAY, GÜLVEREN, GÜNAYDIN, GÜR, GÜRSEL, KEŞANLI, KINALIADA, KOÇ, MÜCAHİT, MİLLET, SAKARYA, SEYHAN ÇIKMAZI, UĞUR, YAKUT, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER, ŞİRİNCE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/06/2022 16:00:00 - 25/06/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ALAKAYA, ANAYURT, AY, AYDIN, AÇANGÜL, BATI TRAKYA, BAĞLAR, DEMOKRASİ, ERKAN, HUZUR, KAHRAMAN, MARMARA, MELTEM, MÜMTAZ, SAMET, SARMAŞIK, SÜTÇÜ İMAM, UMUT, YAPRAK, YEŞİM, ÇETİN, ÇİLEK, ÖZLEM, ÖĞRETMEN, İNKILAP sk bölgelerinde 25/06/2022 09:00:00 - 25/06/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah ALINTERİ, EYÜP SULTAN, RAMİ KIŞLA, TOPÇULAR, TORNACI, İŞGÖREN sk bölgelerinde 25/06/2022 14:00:00 - 25/06/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KADIRGA LİMANI, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / NİŞANCA mah ALİŞAN, HEMŞEHRİ, KENANBEY, KENANBEY ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NALBANT CAMİİ, NİŞANCA FIRINI, NİŞANCA HAMAMI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, SEVGİ, TABUR, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI, ZİKİR ÇIKMAZI, İSMAİL SEFA sk / SARAÇ İSHAK mah KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, SARAÇ İSHAK, TULUMBA ÇIKMAZI, TÜRKELİ, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI, ÜSTAD sk bölgelerinde 25/06/2022 00:00:00 - 25/06/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.