25 Kasım’a özel KADES mesaisi… KADES’i tanıtıp lokum ikram ettiler

İstanbul Emniyeti; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çalışmalarını sürdürdü. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek, toplumsal farkındalığın artırılması ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için 25 Kasım'a özel bir mesai yaptı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce Fatih İlçesi'nde 50 farklı noktaya Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) tanıtımı amacıyla pankartlar asıldı.

KADES UYGULAMASI ANLATILDI

Fatih İlçesi'ne bağlı Eminönü Meydanı ve Kocamustafapaşa Meydanı'nda kadınlara yönelik bilgilendirmeler ve KADES'e farkındalığın artırılması için detaylı anlatımlar yapıldı. Cep telefonlarında KADES Uygulaması bulunmayan kadınların uygulamayı indirmeleri ve KADES'e giriş yapmaları sağlandı. Kullanımı anlatılan KADES Uygulaması'nın broşürlerini dağıtarak hem tanıtım hem de bilgilendirme yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri, kadın vatandaşlara lokum ikram etti.