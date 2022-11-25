25 Kasım’a özel mesai… KADES Uygulaması’nı tanıttılar…

Bugün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü… İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Fatih'te günün anlamına özel mesai yaptı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri; Kocamustafapaşa Meydanı ve Yenikapı Metro-Marmaray Durağı önünde kadın vatandaşlara KADES Uygulaması'nı tanıttı ve broşürler dağıttı.

Erkeklere ise "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Beş Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi" kapsamında "Kadına El Kal-ka-maz!" broşürleri dağıtıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri bu özel mesaide Kredi Yurtlar Kurumu'nda yaşayan kadın öğrencilere de KADES Uygulaması hakkında önemli bilgiler verdi ve cep telefonlarında KADES Uygulaması bulunmayan kadınların KADES Uygulaması'nı yüklemeleri sağlandı.

Ayrıca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Polisleri tarafından Fatih İlçesi'nin farklı noktalarına KADES Uygulaması'nı tanıtıcı afişler ve pankartlar da asıldı.