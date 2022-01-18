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Giriş Tarihi: 19.1.2022

35 kentte kar tatili

RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
35 kentte kar tatili
Kar yağışı, yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürdü. Kilis'e 2 yıl aradan sonra ilk kez kar yağarken, Şanlıurfa, Adıyaman ve Gaziantep'e de mevsimin ilk karı yağdı. Okullar, Adıyaman ve Gaziantep'te 2 gün Uşak, Bilecik, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Sivas, Şanlıurfa, Hatay, Bitlis, Rize, Trabzon, Sinop, Düzce, Karabük, Isparta, Kastamonu, Denizli, Kütahya, Manisa, Malatya, Elazığ, Gümüşhane, Ordu ve Giresun'un bazı ilçelerinde bir gün tatil edildi. Doğu'da ise dondurucu soğuklar devam ediyor. Van'ın Özalp ilçesi, önceki gece eksi 35 derece ile rekor kırdı. İstanbul'un yüksek kesimlerine de lapa lapa kar yağdı.

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35 kentte kar tatili
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