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Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:14 Son Güncelleme: 12.10.2022 10:28

2.5 kilogram zehirle yakaladılar

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yapan bir kişi; Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
2.5 kilogram zehirle yakaladılar

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde bir adreste A.C.U. (34) isimli kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

2.5 kilogram zehirle yakaladılar | Video


Adreste yapılan aramalarda iki kilogram Skunk isimli uyuşturucu madde, 487 uyuşturucu hap, 4,55 gram Kokain maddesi, 18,80 gram Metamfetamin maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan iki adet hassas terazi ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2.5 kilogram zehirle yakaladılar
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