2.5 kilograma yakın uyuşturucuyla yakalandı

İstanbul Polisi; Pendik İlçesi Yeşil Bağlar Mahallesi'nde bir sokak içerisinde park halinde bulunan bir araçta uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Araçta uyuşturucu madde satışı yapan Y.S.V. suçüstü yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Araçta yapılan aramalarda bir kilo 865 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 16 parça halinde satışa hazır hale getirilmiş 367,7 gram Bonzai maddesi, dört parça halinde satışa hazır hale getirilmiş 3.8 gram Kokain maddesi olmak üzere toplamda iki kilo 237 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen Y.S.V. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.