25 kişilik narkotik ekibinin 15 saatlik azmi! 25 ton nişasta arasından 30 milyon liralık eroin çıktı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polislerin titiz çalışması sayesinde büyük bir sevkiyat daha engellendi.

TIR'DA 15 SAATLİK YOĞUN ARAMA YAPILDI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İpekyolu Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir TIR, narkotik ekiplerince durduruldu. D.Ö. isimli şüphelinin sevk ve idaresindeki TIR ve dorsesinde yapılan aramada, narkotik köpeğinin de desteğiyle, tam 25 kişiden oluşan narkotik ekibi büyük bir özveriyle çalıştı. TIR'ın dorsesinde bulunan toplam ağırlığı 25 ton gelen 1000 adet buğday nişastası yüklü çuvallar, ekipler tarafından tek tek indirildi.

POLİSİN KARARLILIĞI VE DİKKATİ ZAFERİ GETİRDİ

Narkotik ekipleri, tam 15 saat boyunca büyük bir kararlılıkla çalışarak, 1000 çuvalı tek tek inceledi. Yorulmadan, pes etmeden yapılan detaylı arama sonucunda 5 çuvala zulalanmış halde 60 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Yapılan incelemede, eroin bulunan 5 çuvalın dorsenin çeşitli yerlerine konulduğu, orijinal dikişlerinin sökülmesi nedeniyle iz bıraktığı ve bu şekilde ayırt edilebildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin titiz gözlemi ve keskin dikkati, uyuşturucu tacirlerinin oyununu bir kez daha bozdu.

30 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCUYU POLİSİN DİKKATİ YAKALADI

Yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu ve Yüksekova'dan İstanbul'a sevk edilmek istendiği öğrenildi. Uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuran operasyon sonrası TIR sürücüsü D.Ö. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Adli tahkikat devam ediyor.