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Giriş Tarihi: 4.8.2024 10:20 Son Güncelleme: 4.8.2024 10:26

2,5 milyon araç denetlendi

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 526 bin 729 aracı denetledi. Denetimler sonucunda 434 bin 129 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
2,5 milyon araç denetlendi

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, hız ihlalinde bulunan 120 bin 218 sürücüye, periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 968 araca, emniyet kemeri takmayan 18 bin 319 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 araca işlem yapıldı.

'EMNİYET KEMERİNİ İHMAL ETMEYELİM'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

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2,5 milyon araç denetlendi
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