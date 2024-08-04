2,5 milyon araç denetlendi

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, hız ihlalinde bulunan 120 bin 218 sürücüye, periyodik muayenesi yapılmamış 24 bin 968 araca, emniyet kemeri takmayan 18 bin 319 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 691 araca işlem yapıldı.

'EMNİYET KEMERİNİ İHMAL ETMEYELİM'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.