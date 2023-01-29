25 milyon liralık sahte kurye vurgunu

Ankara'da bir baba ve 3 oğlundan oluşan dolandırıcılık şebekesi, akıl almaz bir yöntemle yaşlı ve varlıklı vatandaşları hedef alarak 25 milyon liralık bir vurguna imza attı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaya çıkardığı dolandırıcılık yöntemine ilişkin detaylara SABAH ulaştı. Koronavirüs pandemisini fırsata çeviren dolandırıcılar, yaşlı ve varlıklı kişileri hedef aldı. Kargocu kılığına giren şebeke üyeleri, hedefteki kişinin ikametinde tek başına bulunduğu sırada harekete geçti. Sağlık Bakanlığı'nca cerrahi maske, kolonya gibi hijyen ürünleri gönderildiğini, teslim belgesi imzalanması gerektiğini belirtti. Tuzaktan habersiz vatandaşlar, kargo yeleği, maske, şapka giyerek evine gelen kişiye inanıp teslim evrakının imza kısmı kesilerek altına yapıştırılan senedi farkında olmadan imzaladı.Tebligat evrakı mağdurlara ulaşamayınca ve itiraz süresi de dolunca çok sayıda vatandaş icralık oldu. Sözde senetler ödenmeyince çete icra takibi başlattı. Şikâyetler üzerine polis dün eşzamanlı operasyon yaparak baba A.G. ile oğulları H.İ.G., M.G. ve 3 kişiyi gözaltına aldı.