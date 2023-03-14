Olay, 11 Mart´ta Cizre'de meydana geldi. Döviz bürosu işletmecisi Maruf Budak ve arkadaşı iş yerini kapatarak poşet içine doldurdukları dövizle evine gitmek üzere yürümeye başladı. Bu sırada şüpheliler Maruf Budak´ı takibe aldı. Budak, kaldığı binaya girdiği sırada bir kişi içinde 2,5 milyon TL değerinde döviz olan poşeti çalarak kaçmaya başladı. Budak ve arkadaşı şüphelinin peşinden koştu. Şüpheli kişi bölgeden motosiklet ile kaçarken Budak ve arkadaşı da karakola giderek şikayetçi oldu.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, inceledikleri güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinde şüpheliler Raşit Sanır, Davut Aktaş ve S.Ç.,´yi 24 saat içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. ancak çalınan paralar ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raşit Sanır ve Davut Aktaş tutuklandı, S.Ç., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2.5 Milyon TL değerinde döviz gasp eden 2 kişi tutuklandı.. Paralar hala kayıp | Video