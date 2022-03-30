2.5 milyon TL’lik altın çalmıştı: Bakın nereye saklamış!

Polis, şüphelinin geliş ve gidiş istikametindeki yaklaşık 10 kilometrelik mesafedeki 93 iş yerinin 22 günlük güvenlik kamerası kayıtlarından yaklaşık 220 dakikalık görüntü izledi. Kollarını aça aça yürüyen kişinin daha önce karıştığı hırsızlık olayında, görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan Hasan Caner Kuytu olduğunu belirledi. Ekipler, hırsızlıktan 10 kaydı bulunan Kuytu'nun dini nikahla birlikte yaşadığı Sevda K. ve arkadaşı Dilber Dilara S.'nin de altınların yaklaşık 13 bin 500 liralık kısmını pazar günü başka bir kuyumcuya satmak isterken suçüstü yakaladı. Hasan Caner Kuytu ise düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanıp gözaltına alındı.



Polis, hırsızlık öncesi bölgede keşif yaptığını belirlediği Hasan Caner Kuytu'nun evindeki aramada, çaldığı altınların geri kalan kısmını sakladığı çatıda buldu. Altınlar sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasan Caner Kuytu tutuklandı, Sevda K. ve arkadaşı Dilber Dilara S. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.