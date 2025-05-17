25 milyonluk telefon dolandırıcılığı çökertildi! Ayvacıklı emekli öğretmene kâbusu yaşattılar

Dolandırıcılık şebekesi, 29 Ocak 2025 günü bir 4 milyon TL'lik son vurgun daha planlarken suçüstü yakalandı. Parayı almak üzere A.T.'nin ikametine gelen 3 ayrı suç kaydı olan T.E. isimli şüpheli, polis ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt hiyerarşisi içinde yer aldığı belirlenen 7 şüpheli daha tespit edildi. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 Mayıs 2025'te Muğla ve İstanbul illerinde operasyon düzenlemek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 ekip görevlendirildi. 14 Mayıs 2025 günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında 15 Mayıs 2025'te adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden T.E., A.C.P., F.B., H.A.Ö., T.Ç., H.Ö., B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli R.G., K.K. hakkında adli kontrol kararı verilirken, O.Ş., isimli bir kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.