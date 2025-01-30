25 milyonluk vurgun! Yakalandılar

Esenyurt, Selahattin Eyyubi Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde 4 Ocak'ta meydana gelen olayda bir iş yerine giren hırsızlar 600 bin euro değerinde inşaat malzemesini çalarak kaçtı. Olaydan 11 gün sonra 15 Ocak'ta ise Büyükçekmece, Çakmak Mahallesi, Devlet Sokak'ta park halindeki kamyondan hırsızlık yapılırken 10 bin lira değerinde çikolata çalındı. Esenyurt'ta 22 Ocak'ta bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler Akçaburgaz Mahallesi, 3081 Sokak'ta park halindeki TIR'dan 2,5 milyon lira değerinde tekstil malzemesi çaldı.

HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ BASKINI

Hırsızlık Büro Amirliğini ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. İncelenen kamera kayıtlarından 3 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığı belirlendi. Görüntülerde bir minibüsle olay yerine gelen şüphelilerin hırsızlıkları gerçekleştirdikten sonra çaldıklarını minibüse yükleyerek kaçtıkları görüldü. Polis, görüntülerdeki şüphelilerin kimlik bilgilerini belirlerken, plakası tespit edilen minibüsü aramaya başladı. 25 Ocak'ta Şişli, Kaptanpaşa Mahallesi Bahçecik Sokak'ta bulunan inşaattan hırsızlık yapmaya çalışan şüphelilerden C.Ç. (39), S.Y. (31), R.Y. (25) gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 3''Ü TUTUKLANDI

Polis merkezine getirilerek sorgulanan şüphelilerin ifadelerinin ardından olayların diğer şüphelileri Y.A. (31), N.A. (20), S.D. (36) ve F.Y. (21)'inde yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturma sonucunda şüphelilerin yaklaşık 25 milyon liralık eşya çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 300 kilogram bakır kablo, vida sıkma ve hilti makineleri ile çalınan tekstil makineleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ç., S.Y. ve R. Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.