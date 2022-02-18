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Giriş Tarihi: 18.2.2022 11:47

2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulamışlarıdı! Anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

DHA
2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulamışlarıdı! Anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Van'da 2,5 yaşındaki çocuğuna erkek arkadaşıyla şiddet uygulayan kadın, gözaltına alındı. Çocuğun annesi, 'aile yükümlülüğünün ihlali' suçundan tutuklandı. Gözaltına alınan erkek arkadaşı da 'kötü muamele', 'eziyet' ve 'kasten yaralama'dan tutuklandı.

Kentte 2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulandığının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçti. Olay yerine giden polis ekipleri, şiddete maruz kalan çocuğu hastaneye götürerek tedavi altına alırken, isimleri açıklanmayan annesi ve onun erkek arkadaşını ise gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen çocuğun annesi 'aile yükümlülüğünün ihlali' suçundan, erkek arkadaşı da 'kötü muamele', 'eziyet' ve 'kasten yaralama'dan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Annesi ile onun erkek arkadaşının şiddetine maruz kalan çocuk, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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2,5 yaşındaki çocuğa şiddet uygulamışlarıdı! Anne ve erkek arkadaşı tutuklandı
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