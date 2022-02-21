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Giriş Tarihi: 21.2.2022 14:51 Son Güncelleme: 21.2.2022 14:55

25 yaşındaki genç, kaza kurbanı oldu

ABBAS ÇAKAR
25 yaşındaki genç, kaza kurbanı oldu

TEM Otoyolu Körfez geçişinde kontrolden çıkan bir araç bariyerlere çarptı. Bariyere çarpan araçtan yola savrulan sürücü, hemen arkasından gelmekte olan otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu Kocaeli Körfez İlçesi Köyderesi Viyadüğü üzerinde, gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında, Ankara istikametinde seyir halde olan Bedirhan Bozkurt(23) yönetimindeki 41 AGV 946 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Bedirhan Bozkurt, araçtan fırlayarak yola savruldu. Bu esnada hemen arkasında gelen İ.K.'nın kullandığı 06 BIL 671 plakalı otomobil'de duramayarak, önce sürücüye ardından da hafif ticari araca çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevrede kazayı görenlerin ihbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bedirhan Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hafif ticari araçtaki 1 yaralı ve otomobildeki 3 yaralı ise kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönünde araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışması yapmasının ardından Bozkurt'un cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İKİNDİ NAMAZINDA TOPRAĞA VERİLECEK
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, Körfez İlçesinde oturan Ethem ve Nebahat Bozkurt çiftinin 3 çocuğundan biri olan, otomotiv ve emlak işleri ile uğraştığı öğrenilen Bedirhan Bozkurt'un cenazesi, tamamlanan adli işlemler sonrası Körfez Hz.Ali kılınan ikindi namazı sonrası Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.

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25 yaşındaki genç, kaza kurbanı oldu
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