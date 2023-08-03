2.5 yaşındaki Merve Nur’un ölümü hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde Çatacık köyünde römorkunda kum yüklü olan traktör, engebeli arazide aniden hareket etti. İçerisinde Gökhan Gürsel ve 2,5 yaşındaki kızı Merve Nur Gürsel'in bulunduğu traktör, aniden hareket ederek devrildi. Devrilen traktör içerisindeki küçük kız çocuğu ağır yaralandı. Köylülerin yardımıyla traktör içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan küçük kız, otomobil ile Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Apar topar hastaneye götürülen kız, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Merve Nur Gürsel, yapılan otopsinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acılı aile gece boyunca hastanede bekledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.