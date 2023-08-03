Haberler Yaşam Haberleri 2.5 yaşındaki Merve Nur’un ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 3.8.2023 14:22 Son Güncelleme: 3.8.2023 14:32

2.5 yaşındaki Merve Nur’un ölümü hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu’nun Göynük ilçesinde kum taşıyan traktörün içerisinde bulunan 2.5 yaşındaki Merve Nur Gürsel, traktörün devrilmesi sonrasında hayatını kaybetti. Ölümlü kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
2.5 yaşındaki Merve Nur’un ölümü hakkında soruşturma başlatıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde Çatacık köyünde römorkunda kum yüklü olan traktör, engebeli arazide aniden hareket etti. İçerisinde Gökhan Gürsel ve 2,5 yaşındaki kızı Merve Nur Gürsel'in bulunduğu traktör, aniden hareket ederek devrildi. Devrilen traktör içerisindeki küçük kız çocuğu ağır yaralandı. Köylülerin yardımıyla traktör içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan küçük kız, otomobil ile Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Apar topar hastaneye götürülen kız, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Merve Nur Gürsel, yapılan otopsinin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acılı aile gece boyunca hastanede bekledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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2.5 yaşındaki Merve Nur’un ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
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