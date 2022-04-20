25 yaşındaki Tunahan kurtarılamadı!

Kocaeli Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesinde oturan evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen, 25 yaşındaki Tunahan Mollaoğlu, uzun bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalık nedeniyle vefat etti. Yaklaşık 2 buçuk yıldan bu yana pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Körfez Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Personellerinden Salim Mollaoğlu'nun kardeşi Tunahan Mollaoğlu, önceki gece tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Mollaoğlu'nun cenazesinin, Körfez İlçesi Hacıosman Mahallesi Hacı Osman camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Körfez Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.