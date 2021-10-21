25 yıldır aynı bisikleti kullanıyor

İnşaatlarda sıva ustası olarak çalışan 57 yaşındaki 3 çocuk babası Abdullah Gülenç, Genç ilçesinde yaşıyor. Onun hayatında çocukluğundan beri bisiklet tutkusu var. Yaklaşık 25 yıl önce bisiklet alan Gülenç, ilk zamanlarda bu durumun oldukça garip karşılandığını söylüyor.

15 yaşındayken Manisa'da pazarda ağabeyinin yanında çalışırken bisiklet sürmeyi öğrendiğini belirten Gülenç, o dönemlerde Genç ilçesinde bisikletin olmadığını söyledi. Yıllarca Türkiye'nin farklı illerinde çalıştığını söyleyen bisiklet tutkunu Gülenç, gittiği her şehir de bir bisiklet aldığını eve dönüş zamanında ise satmak zorunda kaldığını söyledi. O dönemin şartlarından dolayı memleketinde ancak evlendikten sonra bisiklete kavuştu. 1995 yılında ilk bisikletini alan Gülenç, çocuklarından büyük olan bisikletini 25 yıldır kesintisiz kullanıyor.

Bisikleti kullandığı ilk yıllarda baya zorlandığını ifade eden Gülenç, devamında şunları söyledi:

"1995 yılında evlendim yaklaşık 46 yıldır Genç ilçesinde oturuyorum oğlum 25 yaşında, kızım onuncu sınıfa gidiyor, küçük kızım da dördüncü sınıfa gidiyor. Küçüklükten beri bisiklet hevesim var bisiklet sürmeyi seviyorum 15 yaşındayken Manisa'da ağabeyimin yanında pazarda çalışırken öğrendim. Genç ilçesine geldim evlendim evlendikten sonra kendi bisikletimi aldım. Evlendikten sonra aldığım bisikletim halen ben de duruyor. Bugün en lüks arabam da olsa ben bisiklet sürmeyi tercih ederim. Bazen çarşıda arkadaşlarımı görünce bana niye araba almıyorsun diye soruyorlar ben de diyorum arabam da olsa bisiklete binerim hatta 2 yıl önce arkadaşlarımdan birinin yanından geçerken bana utanmıyor musun bisiklete biniyorsun diye söyledi baya zoruma gitti çok incindim. Ben niye utanacağım bisikletin herhangi bir ayıp tarafı yok ki dedim."

"KEŞKE YAŞITLARIM OLSA ONLARLA BERABER BİSİKLET SÜRSEM"

Gülenç; "Bisikletime biniyorum işe gidip geliyorum. Ben sıva ustasıyım inşaatta çalışıyorum malzeme mi alıp bisikletimle işe gidiyorum geliyorum. Çarşıya gittiğimde bir şey lazım olduğunda bisikletimle getiriyorum. Benim üzüldüğüm durum keşke diyorum benim yaşlarımda Genç'te 4-5 kişi daha olsa beraber bisiklet sürsek. Bazen benim çocuklarım bana baba bisiklete binme senin yaşındakilerin hiçbiri bisiklete binmiyor diye söyleniyorlar. Onlar da herhalde utanıyor öyle hissediyorum. Ben isterim ki Genç'te benim yaşında birkaç kişinin bisikleti olsun hem spor amaçlı, hem can sıkıntısını gidermek hem de strese atmak için çok iyi bir aktivite. Evlenmeden önce Batı tarafından çalışıyordum. Balıkesir Ayvalık ilçesinde çalışırken ilk bisikletimi aldım. 3 yıl orada kullandım Genç ilçesine gelirken onu Ayvalık'ta satmak zorunda kaldım. Daha sonrasında Antalya, Alanya ilçesinde çalışırken aynı şekilde bisiklet aldım ilçeye gelirken satmak zorunda kaldım. Ben eve gelirken bisikletimi de kendimde getirmek istiyordum ama o günün şartlarında bu çok zordu Genç ilçemize de bisiklet yoktu alayım. Otogarda muavine sordum bana çok maliyetli olduğunu söyledi vazgeçtim. İlk aldığım yıllarda birçok kişi bana gülüyordu, dalga geçiyordu bazen mahalleden geçerken çocuklar beni gördüğünde annelerine ay anne bak dede bisiklete binmiş diyorlar. Bende gülüyorum keşke diyorum her evde bir bisiklet olsa, ilçemiz bisiklet kullanımına da çok elverişlidir. İlk kullandığım yıllar ile bu yıllar arasında çok fark var algıları yıktığımı düşünüyorum. Keşke yaşıtlarımda kullansa bende rahat ederdim bisiklet spor açısından da çok iyi, bisiklet kullanmayı herkese tavsiye ediyorum" dedi.