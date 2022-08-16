25 yıllık çift evliliklerini üniversite ile taçlandırdı

Evlilikleri boyunca birlikte okuma hayali kurarak çocuklarının da desteğini alan Mehmet ve Işıl Hatun Kisbet, okumanın yaşı yok diyerek üniversite sınavına girdi. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla aynı üniversiteyi kazanarak hayallerini gerçekleştiren 25 yıllık evli çift, şimdilerde aynı üniversiteyi kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

"EŞİM BENİM HAYATTAKİ EN BÜYÜK ŞANSIM"

Eşinin teşvikiyle üniversite sınavını kazanarak aynı okulda okuyacaklarının mutluluğunu yaşayan Mehmet Kisbet, "1998 yılında eşim Işıl hanımla evlendim. İki çocuğum var. Bunlardan birisi Samsun'da okuyor diğeri de daha yeni liseye başlayacak. Bu sınava giriş sürecimizde eşim beni çok teşvik etti. Biz hem burada sınava girdik, hem de birlikte burayı kazandık. Tabi eşim benden biraz daha yüksek puan aldı. Yani eşimin teşvikiyle bu gün aynı üniversiteyi kazanmış olduk. Sadece bunlarla değil Ünye Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslarla da eşimin teşvikiyle değişik eğitimler aldık. Kısacası ailemizde hayat boyu eğitimler almaya devam edeceğiz. Eşim üniversiteye giriş formunu almış ve ofisimize geldiğinde okunanın yaşı yok diyerek sınava girmemiz gerektiğini ve şansımızı denememizi söyledi. Eşim benim için hayatımdaki büyük bir şans diyebilirim. Beraber çalışıyoruz, her yere beraber gidiyoruz. Ve sonunda da kazandığımız üniversitemize de beraber gideceğiz" dedi.

"EVLİLİĞİMİZİN 25. YILINA OKUL SIRALARINDA GİRİYORUZ"

Evliliklerini 25. yılına girerken üniversiteyi kazanmanın mutluluğuyla taçlandırdıklarını ifade eden Işıl Hatun Kisbet, "24 yıllık evliliğimizde 25. yıla girdiğimiz şu günlerde bu üniversite sevinci bizler içinde bir sürpriz oldu. Eşimle beraber iş yerinde sohbet ettiğimiz sırada okumanın yaşının hiç önemli olmadığını göz önünde bulundurarak bizde eşimle beraber başvurumuzu yaptık. İkimizde birbirimize çok yakın bir puan aldık. Bu yüksekokulu kazanmamız ve aynı tercihler yaparak aynı yerde okuyacak olmamız bizi de sevindirdi. İki evladımız var. Büyük oğlum Samsun'da üniversitede okuyor. Zaten oğlumda hep bizim okumamızı istediği için sınavlara girmemizi teşvik ederdi. Bizde eşimle sınava girerek aynı yeri tutturmamız bizim içinde avantaj oldu. Nasıl aynı yolda bir yastığa 24 yıl baş koyduysak, bir yolda da 24 yıl boyunca devam ettirdik. Bu okumakta bizim tacımız olacak. İkimizin de içinde okumak için bir uhde kalmıştı. Yani hayalimizi gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

"KIZ ÇOCUKLARIMIZIN MUTLAKA OKUMASINI İSTİYORUM"

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmemesini sözlerine ekleyerek okumasını isteyen Işıl Hatun Kisbet, "Ben kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmemesini istiyorum. Onların yeri okullar ve kitaplardır. Özellikle kız çocuklarımızın ben mutlaka okumasını isterim. Kendi kızım yok ama bunu kendimle örneklendiriyorum" diyerek sözlerini tamamladı.