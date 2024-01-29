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Giriş Tarihi: 29.1.2024 16:28

25 yıllık muhtardan acı haber: Görevi başında hayatını kaybetti!

Adana'da 25 yıldır muhtarlık yapan Osman Kaya, muhtarlık binasında ölü bulundu. Kaya'nın kesin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak.

İHA
25 yıllık muhtardan acı haber: Görevi başında hayatını kaybetti!

Acı olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi muhtarlık binasında meydana geldi. İddiaya göre, Türkocağı Mahallesi muhtarı olan Osman Kaya'dan ailesi haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.


Sabah saatlerinde muhtarlık binasından kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla içeri giren polise Osman Kaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Kaya'nın kalp krizi geçirerek öldüğü değerlendiriliyor.
Kaya'nın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaya'nın 25 yıldık aynı mahallede muhtar olduğu öğrenildi.

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25 yıllık muhtardan acı haber: Görevi başında hayatını kaybetti!
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