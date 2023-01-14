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Giriş Tarihi: 15.1.2023

250 bin dolarlık yüzüğü çalıp 25 bin dolara sattılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
250 bin dolarlık yüzüğü çalıp 25 bin dolara sattılar
İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Lübnanlı kadın avukat A.E.K. (67), 250 bin dolar (4 milyon 750 bin TL) değerindeki pırlanta yüzüğünü satmak için internete ilan verdi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen dolandırıcılar, hemen A.E.K. ile irtibata geçip yüzüğü satın almak istedi. Geçen ay belirtilen bir adreste buluşup satış işlemini gerçekleştireceklerdi. A.E.K. yüzüğü incelemeleri için şüphelilere verdi. Yüzüğü alan dolandırıcı ortadan kayboldu. Şikâyet üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği, kimliklerini tespit ettikleri Muhammed T., Doğancan K. ve Rami Z.'yi yakaladı. Şüphelilerin yüzüğü 25 bin dolara (475 bin TL) Dubaili bir kişiye sattıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Muhammed T. tutuklandı.

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250 bin dolarlık yüzüğü çalıp 25 bin dolara sattılar
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