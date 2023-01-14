250 bin dolarlık yüzüğü çalıp 25 bin dolara sattılar

İstanbul Esenyurt'ta yaşayan Lübnanlı kadın avukat A.E.K. (67), 250 bin dolar (4 milyon 750 bin TL) değerindeki pırlanta yüzüğünü satmak için internete ilan verdi. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen dolandırıcılar, hemen A.E.K. ile irtibata geçip yüzüğü satın almak istedi. Geçen ay belirtilen bir adreste buluşup satış işlemini gerçekleştireceklerdi. A.E.K. yüzüğü incelemeleri için şüphelilere verdi. Yüzüğü alan dolandırıcı ortadan kayboldu. Şikâyet üzerine Dolandırıcılık Büro Amirliği, kimliklerini tespit ettikleri Muhammed T., Doğancan K. ve Rami Z.'yi yakaladı. Şüphelilerin yüzüğü 25 bin dolara (475 bin TL) Dubaili bir kişiye sattıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Muhammed T. tutuklandı.