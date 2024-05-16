250 metre uçuruma düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesi Ormancık köyü Balıklı Mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Olay Çayeli ilçesi Ormancık Köyü Balıklı Mahallesinde meydana geldi, E.G yönetimindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç 250 metre uzunluğundaki uçuruma yuvarlandı.

Kaza vatandaşlar tarafından görülmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Jandarma çağrıldı. Kazada Araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.E, D.E, G.Ç yaralı olarak Rize Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada S.E. isimli şahıs ise hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başladı.