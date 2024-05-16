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Giriş Tarihi: 16.5.2024 10:07 Son Güncelleme: 16.5.2024 10:09

250 metre uçuruma düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Rize’nin Çayeli ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
250 metre uçuruma düştü: 1 ölü, 4 yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesi Ormancık köyü Balıklı Mahallesinde meydana gelen kazada otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Olay Çayeli ilçesi Ormancık Köyü Balıklı Mahallesinde meydana geldi, E.G yönetimindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç 250 metre uzunluğundaki uçuruma yuvarlandı.

Kaza vatandaşlar tarafından görülmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Jandarma çağrıldı. Kazada Araç sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.E, D.E, G.Ç yaralı olarak Rize Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada S.E. isimli şahıs ise hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başladı.

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250 metre uçuruma düştü: 1 ölü, 4 yaralı
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