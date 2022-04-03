250 milyon vurgun yapıp polisten kaçan avukat tarlada yakalandı! Kaçma anlarına SABAH ulaştı

AVUKAT KAÇTI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK DURDURDU

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli kontrol ile serbest bırakılan avukat Gökmen'i gözaltı almak için adresine gittiğinde asker arkadaşının yardımıyla kaçırıldığını belirledi. Mali polis, Gökmen'in Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde bir müteahhit ve oğlunun evinde saklandığını tespit etti. Binanın önünde polis ekiplerini gören avukat Gökmen duvardan atlayarak kaçmaya başladı. "Dur" ihtarına rağmen tarlada koşmaya devam etmesi üzerine polis silahla havaya ateş açarak Gökmen'i yakaladı. Mali polis, avukat Osman Gökmen'in kaçma ve havaya silahla ateş açılma anını ilişkin dosya hazırladı. Ayrıca suçluyu kayırma nedeniyle Gökmen'in kaçmasını sağlayan asker arkadaşına ve evinde saklayan müteahhit ve oğluna işlem yaptı.