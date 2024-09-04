252 bin kişilik kan kardeşliği

Grubun bu kadar büyüyeceğini kendisinin de düşünmediğini anlatan Emin Balin (51), "Öğretmenim için 13 yıl önce kendi Facebook sayfamda duyuru yaptım. Ardından daha çok kişiye ulaşabilmek amacıyla bu grubu kurdum. Üye sayısı kısa sürede yüzbinlere ulaştı. Gurubumuzda ABD'den Rusya'ya, Almanya'dan Katar'a kadar onlarca ülkeden insan var. Günde en az 70 kişi kan ihtiyacı için bize ulaşıyor. Bu sayı bazen 100'e kadar çıkıyor. Doktorlar ve hemşireler de bizi arayıp yardım istiyor. Grupta yaptığımız duyurularla 'süpermen' dediğimiz gönüllüleri, kan ihtiyacı olanlarla buluşturuyoruz. Biz sadece aracı oluyoruz. Kan vermek isteyenleri Kızılay ve hastanelere yönlendiriyoruz" dedi.

KAN NÖBETİ

Şu an 252 bin 72 üyenin yanı sıra kan grupları ve telefon numaralarının yer aldığı 10 bin kişilik veri bankası hazırladıklarını kaydeden Balin, "2011 yılından bu yana mesaimin büyük bir bölümünü bu işe veriyorum. Günün en az 10 saatini bu işe ayırıyorum. Her gün yüzlerce telefon geliyor. Benim dışımda grubun 4 yöneticisi daha var. Onlar da en az benim kadar grupla ilgileniyor. Grubumuz 24 saat aktif. Gece acil kan ihtiyacı olur diye nöbetleşe çalışıyoruz. Gönüllüler sayesinde bize ulaşan hastaların yüzde 98'i kan temin ediyoruz" diye konuştu. Kan ihtiyacı dışında çeşitli sosyal projeleri de hayata geçirdiklerini söyleyen Emin Balin şu bilgileri verdi: "Hastaların çoğu başka illerden geliyor ve maddi durumları iyi değil. 30 hafta boyunca 20 bin hasta yakınına hastanede yemek verdik. Ramazanlarda 6 bin kişiye iftar sunduk. Malzemeleri hayırseverler karşıladı, gönüllüler de evlerinde pişirip servis etti. Başka bir proje kapsamında kanser hastalarının kan sorununa dikkat çekmek için saçlarımızı kazıttık. Ayrıca gönüllülerin bağışlarıyla onlarca aileye ev eşyası yardımı yaptık. Antalya Kan Gönüllüleri Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ( AntKan - Der) kurduk. Sabahın saat 03.30'unda insanlar gözü yaşlı kan arıyor. Biz guruba yazıyoruz. 'Bu saatte zor' diyorsun. Bir bakmıssın Belek'te bir otel sahili 'Personelim hazır. Aracımla gönderiyorum' diyor. Gece saat 02:00'de 20 yaşında bir genç 'Ağabey ben kan vereceğim nereye geleyim' diyor. "

2 SAATTE 90 KİŞİ

Balin, "Bana 'Yakının kanser mi neden bu kadar ilgilisin' diye soruyorlar. Ben de 'Duyarlı olmak için insan olmak yeterli' diyorum. Aslında insanlarımız duyarlı ama onları harekete geçirmek önemli. Biz bir haftada 176 ünite kan ve 167 ünite trombosit toplamayı başardık. Bir kan ilanı için 2 saatte 90 kişiyi hastaneye götürdük. Hayat devam ettiği sürece kan herkese lazım olacak. Bunu unutmamak gerekiyor. Biz hastalara taze kan veriyoruz. Bu da çok önemli" diye konuştu.

İSTANBUL'DA HER GÜN 20 HASTAYA ULAŞIYORUZ

Emin Balin artık sadece Antalya'daki hastaların yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya'daki hastalara acil kan ihtiyacını karşıladıklarını da kaydetti. İstanbul'daki kan gönüllüleri sayısının her geçen gün arttığını da belirten Balin, "Şu anda İstanbul'da üye sayımız 30 bine ulaştı. Günde ortalama 10 ile 20 hastanın kan ihtiyacını karşılıyoruz. İnsanlardan yoğun talep var. Günün 24 saatini bir nöbetçi arkadaşımız İstanbul'dan gelen kan ihtiyaçları karşılamak için uğraş veriyor. Pandemiden sonra kan ihtiyacı arttı." dedi.

7 BİN ÜYE ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Antalya Kan Bankası olarak kurulan daha sonra Antalya Kan Gönüllüleri Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ( AntKan - Der) sadece insanlara kan bulmuyor. Kan Bankası Gurubu aynı zamanda organ bağışını da destekliyor. Organ nakli olacak insanlara da kan desteğini veriyor. Kan gönüllüleri gurubunda bugüne kadar 7 bin kişinin organlarını bağışladı.