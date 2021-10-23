26 bin 217 yeni vaka, 217 vefat

Türkiye'de dün 351 bin 184 Kovid- 19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı. 217 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 27 bin 663 oldu. Son 24 saatte 123 bin 898 doz aşı uygulandı. Toplam aşı sayısı 115 milyon 164 bin 597'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayılarının 28-30 bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1000 vakadan ortalama 4.2'sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde yüzde 4.2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6.6. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Kovid-19'u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın" ifadesini kullandı. ANKARA
KASTAMONU, 737 VAKA YOĞUNLUĞU İLE İLK SIRADA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, 9-15 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 292.33, Ankara'da 374, İzmir'de 47.99 oldu. Vaka sayısı en çok artan iller ise Kastamonu, Zonguldak
, Karabük
, Kilis
, Tunceli
, Ardahan
, Çankırı
, Kahramanmaraş
, Osmaniye, Erzincan oldu. Bu illerde vaka oranları; Kastamonu 737.03, Zonguldak 702.63, Karabük 544.30, Kilis 380.97, Tunceli 214.52, Ardahan 432.61, Çankırı 333.63, Kahramanmaraş 378.63, Osmaniye 246.83, Erzincan 402.25 olarak kayıtlara geçti.