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Haberler Yaşam Haberleri 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor
Giriş Tarihi: 6.11.2021

26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor

AA
26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3-9 Kasım'ın "Organ ve Doku Bağışı Haftası" olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu zamana kadar 46 bin 267 böbrek, 17 bin 927 karaciğer, 1156 kalp, 343 kalp kapağı, 307 akciğer, 6 kalpakciğer, 198 pankreas, 48 ince bağırsak olmak üzere toplam 66 bin 252 nakil gerçekleştirildi. 2021'de 2 bin 376 kişi karaciğer, 22 bin 775 kişi böbrek, 1290 kişi kalp, 285 kişi pankreas, 157 kişi akciğer, 8 kişi böbrek-pankreas, 2 kişi kalp kapağı, 1 kişi ince bağırsak olmak üzere toplam 26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor. Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi'nde (TODBS) 607 bin 669 kayıtlı gönüllü bağışçı bulunuyor."
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26 bin 894 kişi organ nakli bekliyor
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